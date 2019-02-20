حزب المحافظين يحذر من المبيدات الزراعية المحرمة دوليا

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النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين

تقدم البرلماني محمد عطا سليم، نائب حزب المحافظين عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجهة إلى كل من: الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بشأن انتشار المبيدات الزراعية المحرمة دوليا في مصر، لافتًا إلى أن استخدام تلك المبيدات الزراعية المحرمة دوليا بمصر يؤثر على الصحة العامة للمواطن، واقتصاد الدولة، حيث أنها ترفع من معدل الإصابة بالأمراض السرطانية، وتؤثر على حركة العمل والانتاج.

وأضاف سليم، فى طلبه أن هذه المبيدات تكلف الدولة فاتورة اقتصادية هائلة، وتؤثر على مدخرات المواطنين، وذلك بخلاف ما تتحمله الدولة من أعباء العلاج لهذه الأمراض و التي تكلف المليارات سنويا.(إقرا أيضا: «المحافظين»يطالب الحكومة بطرح 4 شركات للاكتتاب العام) وأوضح نائب حزب المحافظين عن محافظة