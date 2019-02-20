السبت.. قطع المياه 18 ساعة عن 13 منطقة بالقاهرة

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قطع المياه - صورة أرشيفية
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن عدة مناطق في القاهرة، السبت المقبل، وأن قطع الخدمة يشمل 13 منطقة هي: النزهة الجديدة، الكوربة، هيليوبولس، سانت فاتيما، منطقة الحجاز ومتفرعاته، جامع الفتح، خلف الكلية الحربية، شارع فريد سميكة، منطقة عين شمس الشرقية والغربية، منطقة المسلة، خارجة المطرية، إبراهيم عبد الرازق، الهايكستب، موضحة أن قطع الخدمة سيبدأ من الساعة العاشرة صباحا يوم السبت المقبل حتى الساعة الرابعة صباح يوم الأحد القبل، لإحلال وتجديد خط المياه قطر 1000مم بطريق مسطرد القديم لتحسين الخدمة.
وأهابت الشركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما تعمل الشركة على تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد
وأهابت الشركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما تعمل الشركة على تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، صرح في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد.
وأضاف عبد العاطي أن المشروع يهدف إلى إنشاء 5 مكاتب إقليمية لتخدم زمام الجمهورية في محافظات الشرقية لشرق الدلتا والبحيرة لغرب الدلتا وطنطا لوسط الدلتا والفيوم لخدمة إقليم مصر الوسطي وقنا لخدمة مصر العليا. (التفاصيل)
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