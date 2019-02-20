انت الان تتابع السبت.. قطع المياه 18 ساعة عن 13 منطقة بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قطع المياه - صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن عدة مناطق في القاهرة، السبت المقبل، وأن قطع الخدمة يشمل 13 منطقة هي: النزهة الجديدة، الكوربة، هيليوبولس، سانت فاتيما، منطقة الحجاز ومتفرعاته، جامع الفتح، خلف الكلية الحربية، شارع فريد سميكة، منطقة عين شمس الشرقية والغربية، منطقة المسلة، خارجة المطرية، إبراهيم عبد الرازق، الهايكستب، موضحة أن قطع الخدمة سيبدأ من الساعة العاشرة صباحا يوم السبت المقبل حتى الساعة الرابعة صباح يوم الأحد القبل، لإحلال وتجديد خط المياه قطر 1000مم بطريق مسطرد القديم لتحسين الخدمة.

وأهابت الشركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما تعمل الشركة على تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد