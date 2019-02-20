نائبة «الإفلاس».. 6 معلومات عن سحر الهواري

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اللجنة التشريعية: النائبة سحر الهوارى توافر في شأنها سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار وذلك استنادا إلى الحكم النهائى الصادر ضدها بالسجن 5 سنوات..

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة السبت المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن أثر الحكم النهائي الصادر -حضوريًا- من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية - الدائرة الرابعة، ضد النائبة سحر عزت الهواري، بالسجن لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الإسكندرية. «التحرير» تقدم في السطور التالية 6 معلومات عن النائبة المقرر مناقشة إسقاط عضويتها في البرلمان، السبت المقبل..

1- سحر الهواري مواليد 19 نوفمبر 1958، أول امرأة في الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس أول دوري كرة قدم عربي للسيدات،عضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمشرف العام على كرة القدم النسائية المصرية. 2- فازت بعضوية مجلس النواب ضمن قائمة حب مصر عن شمال ووسط وجنوب الصعيد، وانضمت لعضوية لجنة الشباب بالبرلمان. اقرأ

1- سحر الهواري مواليد 19 نوفمبر 1958، أول امرأة في الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس أول دوري كرة قدم عربي للسيدات،عضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمشرف العام على كرة القدم النسائية المصرية. 2- فازت بعضوية مجلس النواب ضمن قائمة حب مصر عن شمال ووسط وجنوب الصعيد، وانضمت لعضوية لجنة الشباب بالبرلمان. اقرأ أيضا: من هو بديل سحر الهواري بعد إسقاط عضويتها؟ 3- تقضي عقوبة الحبس بعدما أدانتها المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، وقررت حبسها وشقيقها حازم الهواري عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة لمدة 5 سنوات، وتضمنت قائمة الاتهامات: "إخفاء أموالها والتحصل على 3 قروض من بنك القاهرة، بمبالغ مالية كبيرة بالتواطؤ على مسئولى البنك، واختلاسها، فتوقفت الشركة عن دفع ديونها الحالية الخالية من المنازعات، ما قضى معه بإفلاسها في القضية رقم 47 لسنة 2001، ما يعد إفلاسًا بالتدليس. 4- قرر الدكتور علي عبد العال في نهاية دور الانعقاد الثالث، تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية الخاص بإسقاط عضوية الهواري لعدم توافر النصاب القانوني، المتمثل في ثلثي أعضاء المجلس. 5- انتهى تقرير اللجنة التشريعية والذي وافقت فيه بإجماع أصوات الحاضرين بنحو 37 عضوا من أصل 51 عضوا، وبما يزيد عن ثلثى أعضاء اللجنة، إلى أن النائبة سحر الهوارى توافر فى شأنها سبب من أسباب إسقاط العضوية، وهو فقد الثقة والاعتبار، وذلك استناد إلى الحكم النهائى الصادر ضدها بالسجن لمدة خمس سنوات، لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس، ومن المنتظر أن يتم مناقشة التقرير في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم السبت. اقرأ أيضا: بعد رفض الطعن في الحكم ضد سحر الهواري.. هل يسقط البرلمان عضويتها؟ 6- كشفت القوائم والكشوف الانتخابية الرسمية الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات التى أدارت وأشرفت على الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2015، قبل أن تتحول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ما نص عليه الدستور، أن المرشحة الاحتياطية هبة الله فهمى عمر هى التى سيتم تصعيدها نائبا عن قائمة فى حب مصر بمحافظة الفيوم بدلا من النائبة سحر الهوارى التى تم إسقاط عضويتها، نظرًا لصدور حكم نهائى ضدها بالحبس 5 سنوات، وذلك حال موافقة المجلس على تقرير لجنة الشئون الدستورية بإسقاط العضوية عنها. وجاء في تقرير اللجنة التشريعية أن النائبة كانت عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب وهى شركة مساهمة مصرية وقامت هى وآخرين كانوا أعضاء مجلس الإدارة بإخفاء دفاتر الشركة التجارية، واتفقوا فيما بينهم وتواطؤا بسوء نية بأن رهنوا أصول الشركة ومقوماتها ثم استخرجوا سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك الاعتماد والتجارة وتحصلوا على عدة قروض قيمتها 218 مليون جنيه بما يفوق مقومات الشركة بدون ضمانات كافية بالتواطؤ مع مسئولى البنك ومستغلين فى ذلك اسم الشركة المفلسة واختلسوا لأنفسهم وقاموا بإخفائها والاستيلاء عليها والتصرف فى أموال الشركة على نحو أضر بالدائنين. وأكد التقرير، أن الهوارى وأعضاء مجلس إدارة الشركة تلاعبوا بأصول الشركة وحملوها بالضرائب وقاموا بأعمال تجارية لحسابهم الخاص والتصرف في أموالها وتراكمت ديون الشركة فتوقفت عن دفع ديونها مما قضى معه بشهر إفلاسها.

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