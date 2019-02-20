شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: حملة لفحص عوادم السيارات في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت وزارة البيئة حملة لفحص عوادم المركبات على طريق «الإسماعيلية- الصحراوي»، بالتنسيق بين الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة في الشرقية وشرطة البيئة والمسطحات في الإسماعيلية.

أسفرت الحملة عن فحص نحو 56 سيارة تعمل بالسولار والبنزين، وتبين مطابقة 14 سيارة، ومخالفة 5 سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وجرى فحص 37 سيارة تعمل بالبنزين، طابقت 31 سيارة منها الاشتراطات، وخالفها 6 سيارات.

تضمنت الحملة توعية قائدي السيارات بأضرار الانبعاثات الصادرة عن عوادم السيارات غير المتوافقة مع الحدود المسموح بها بيئيا من الناحية الصحية والبيئية، وضرورة ضبط موتور السيارة باستمرار للحد من تلك الانبعاثات حفاظا على الهواء من التلوث والصحة العامة.