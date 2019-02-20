شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مناطق بمدينة نصر غدًا الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق (المنطقة السادسة – المنطقة الثامنة – الحي الثامن- وجميع مشاريع حسن المأمون – شارع الطاقة – بنك الإسكان والتعمير – المبعوثين – القضاة)، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 21 / 2 /2019 وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم، نظراً للأعمال الجارية لتطوير شارع مصطفى النحاس، الأمر الذي يستلزم معه ربط خط المياه الجديد قُطر 400 مم زهر مرن، بدلًا من الخط المتهالك.

وأهابت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.