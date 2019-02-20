شكرا لقرائتكم خبر عن «2 كفاية» يستخدم «طرق الأبواب» للحد من الزيادة السكانية في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد، صباح اليوم، الاجتماع الأول للجنة تيسير مشروع «٢ كفاية» للحد من الزيادة السكانية بمحافظة الفيوم، وذلك برئاسة اللواء عصام سعد، المحافظ، وبحضور سكرتير عام المحافظة، وراندا فارس، منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعى، ومديري مديريات التضامن الاجتماعى والصحة والأوقاف بالمحافظة، وممثل عن الأزهرالشريف والجمعيات الأهلية الشريكة.

صرحت راندا فارس، منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعى، بأن الاجتماع ناقش إنجازات العمل بمشروع «2 كفاية» على مستوى محافظة الفيوم خلال الشهر الأول لتطبيق حملات طرق الأبواب والتطبيق الأمثل للبرنامج للحد من الزيادة السكانية، مع استعراض المدخلات المختلفة لتطوير المشروع لتحقيق النتائج والتيسيرات اللازمة لفريق المشروع.

وأشارت «فارس» إلى أن مشروع «2 كفاية» يستهدف ١٧٠ قرية في الفيوم بإجمالى ٩٢٢١٤ أسرة مستهدفة، وقد تم تنفيذ ٩٧٧٤ زيارة طرق أبواب، خلال يناير، و٢٩ ندوة من خلال ٨ جمعيات أهلية شريكة، حيث تستهدف حملات طرق الأبواب رفع وعي السيدات بمفهوم «الأسرة الصغيرة»، من خلال تصحيح المفاهيم الاجتماعية والدينية والصحية الخاطئة، للحد من الإنجاب والعمل على زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وقد تم تحويل ٢٦٩ حالة على عيادات «٢ كفاية» التي قام المشروع بتطويرها، حيث تحصل المستفيدات على جميع الخدمات بالمجان، كما تم تحويل ٦٦٤ حالة على الوحدات الصحية.

وأوضحت أن حملات «طرق الأبواب» هي آلية مهمة لحث الأسر على تنظيم الأسرة، ويتم تنفيذها من خلال البرنامج على مستوى محافظات المشروع، وهى 10 محافظات على مستوى الجمهورية (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – البحيرة) التي تعد الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا، إضافة إلى أن هذه المحافظات تضم أكبر عدد من مستفيدي برنامج «تكافل».

كما أكدت منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعى أن مشروع (2 كفاية) يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، والارتقاء بالخصائص السكانية لهذه الأسر، بما يسمح بالانتقال بالأسر المستفيدة من الدعم النقدي لبرنامج تكافل من مظلة الحماية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية الشاملة، ويستهدف برنامج «2 كفاية» 1.148.861 أسرة ممن لديها 3 أطفال أو أقل من أسر برنامج تكافل، وينفذ المشروع في 2257 قرية ضمن 119 قسما ومركزا بالمحافظات العشر المستهدفة.