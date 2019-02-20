شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. المتحدث العسكري يعلن جهود قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء (نص البيان) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وبناءً على معلومات استخباراتية لرصد وتتبع باقى العناصر الإرهابية التي اشتركت في العملية الأخيرة، قامت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء باستهدافها وأسفرت النتائج عن:

- اكتشاف وتدمير عدد 7 أوكار تستخدمها العناصر الإرهابية في الاختباء ومراقبة القوات وتنفيذ العمليات الإرهابية وبداخلها كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة خاصة بالعناصر الإرهابية بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

- القضاء على عدد 8 أفراد إرهابيين شديدى الخطورة.

- تدمير عدد 2 عربة مفخخة تم تجهيزهما لاستهداف القوات.

وتواصل القوات المسلحة تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على العناصر الإرهابية.

اكتشاف وتدمير عدد أوكار الإرهاب

اكتشاف وتدمير عدد أوكار الإرهاب

اكتشاف وتدمير عدد أوكار الإرهاب

اكتشاف وتدمير عدد أوكار الإرهاب

اكتشاف وتدمير عدد أوكار الإرهاب