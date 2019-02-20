شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لرئيس «كاف»: توفير جميع المتطلبات لنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على توفير جميع المتطلبات لنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، التي ستستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل، على كافة المستويات التنظيمية والإدارية واللوجستية، خاصةً في ضوء ما تتمتع به مصر من بنية تحتية مجهزة على أعلى مستوى، ولتكون تلك البطولة بمثابة احتفالية رياضية أفريقية متميزة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، اليوم الأربعاء، أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء رئيس «الكاف»، منوهاً بالشعبية الواسعة لكرة القدم على المستويين القاري والعالمي لما لها من دور فعال في التقريب بين الشعوب وغرس الروح الرياضية والإخاء بينهم في إطار التنافس الرياضي.

السيسي يستقبل رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

كما أكد الرئيس توفير الحكومة لشتى سبل الدعم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مقره بالقاهرة ليتمكن من مزاولة مهامه على أكمل وجه، مشيداً في هذا الصدد بالتطور الملحوظ الذي تشهده كرة القدم الأفريقية مؤخراً على الساحة العالمية، والذي تمثل في الأداء المشرف لمعظم المنتخبات والأندية الأفريقية في البطولات الدولية، وكذا وصول عدد كبير من لاعبي كرة القدم الأفارقة المحترفين إلى أعلى درجات التميز العالمي.

من جانبه؛ أهدى أحمد أحمد شعار «الكاف» إلى الرئيس، مشيداً بدور مصر التاريخي كإحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي تكلل باستضافتها لمقر الاتحاد بالقاهرة، وهو الأمر الذي يعد امتداداً للموقع المصري الريادي في أفريقيا على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تلك الرياضية، لا سيما في مجال كرة القدم، كون مصر أول دولة تفوز بكأس الأمم الأفريقية عام 1957، وكذلك صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس بسبع بطولات.

وأضاف السفير بسام راضي أن رئيس «الكاف» أعرب كذلك عن تقديره لكافة التسهيلات والتجهيزات التي توفرها مصر لمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤكداً ثقته في نجاح مصر على جميع الأصعدة في استضافة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، خاصةً في ضوء الخبرة المصرية المتراكمة في هذا الصدد لسابق استضافتها للبطولة القارية أربع مرات. كما استعرض أحمد أحمد التطورات التي حققتها كرة القدم الأفريقية مؤخراً وخطط الاتحاد خلال الفترة المقبلة في هذا الخصوص، بالإضافة إلى ما يضطلع به من خطوات وإجراءات إصلاحية وتحديثية داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي «فيفا».