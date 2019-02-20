شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تعلن تسجيل أسماء المواطنين على بوابة الحج الموحدة خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه سيتم خلال ساعات بدء تسجيل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج مع شركات السياحة على بوابة الحج المصرية الموحدة، مشيرا إلى أن التسجيل سيستمر حتى 17 مارس المقبل.

وأضاف «شلبي»، في تصريحات اليوم الأربعاء، أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لبدء تسجيل حجاج السياحة على البوابة الموحدة، قائلا إن «شركات السياحة حصلت على الباسوورد الخاص بكل شركة لتسجيل بيانات حجاجها وتقديم أوراقهم إلكترونيا على موقع وزارة السياحة وبدأت الشركات في التنفيذ تمهيدا لتسجيل الحجاج على البوابة الموحدة».

وأشار إلى أنه تم الربط الإلكتروني بين الوزارة وغرفة الشركات لإتمام إجراءات تقديم الأوراق والاستعلام من الشركات إلكترونيا لأول مرة دون الحاجة للحضور إلى الوزارة أو الغرفة، لافتا إلى أن الشركات سوف تقدم تعهدا إلى الوزارة بصحة كافة بيانات الحجاج ومسؤوليتها عن تلك البيانات للرجوع قانونيا على من يدخل بيانات يثبت عدم صحتها.

وأضاف أن «أهم الشروط الواجب توافرها ألا يقل السن بالنسبة للرجال عن 25 عاما إلا إذا كان مرافقا لأحد والديه فلا يقل عن 18 عاما، وبالنسبة للسيدة الأقل من 45 عاما يشترط وجود محرم مرافق لها ويتم التسجيل معا باستمارة واحدة».

وقال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن الوزارة والغرفة أنهتا استعداداتهما لتسجيل الحجاج تمهيدا لإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين.

ونبه «إبراهيم» الراغبين في أداء الحج مع شركات السياحة إلى أنه لا يتم السماح للمواطن للتقدم إلا لجهة واحدة للحج سواء السياحة أو الداخلية أو القرعة ولن يتم قبول أي مواطن في أي من تلك الجهات إذا تقدم في جهة أخرى، مشددا على ضرورة تحديد المواطنين جهة واحدة للتقدم إليها.

وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة إلى أن الضوابط المنظمة للحج السياحي تشترط أن يتضمن العقد المبرم بين شركة والحاج إقرارا من الحاج بعدم سفره خلال السنوات الخمس الماضية، وفي حالة اكتشاف غير ذلك يعتبر اعتذارا منه عن السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار.