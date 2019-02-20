تحرير محاضر إشغال طريق وتلوث ضد محال ومقاهي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أفاد اللواء هشام أبوالنصر، مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة القاهرة، أن الحملات اليومية التي استهدفت أحياء القاهرة خلال الأسبوع الجاري أسفرت عن تنفيذ 449 إزالة إدارية وتحرير 80 محضر إشغال طريق و22 محضر إدارة بدون ترخيص وكذلك 8 محاضر تلوث بيئي، بالإضافة إلى تحرير 17 محضرا ضد بائعين جائلين ورفع العديد من الفاترينات الاستانلس وعربات فول وحواجز وسلاسل حديدية من الشوارع التي يستخدمها المواطنون لحجز أماكن لسياراتهم وكذلك عدد من اللافتات الإعلانية المقامة بدون تراخيص.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتكثيف الحملات المشتركة بين أجهزة الأحياء وشرطة المرافق لرفع الإشغالات من الشوارع ومتابعة التزام المحلات بالأماكن المخصصة لها وإعادة الانضباط للشارع وتفعيل القانون بكل حزم.

وفي الإطار ذاته، تمكنت أجهزة حي عين شمس بقيادة اللواء ألبير الفونس رئيس الحي، خلال حملة شملت أحياء العاصمة، من تحرير محاضر إشغال طريق ضد 6 أكشاك تجاوزت المساحات المخصصة لها طبقاً للترخيص بالإضافة إلى إغلاق مقهيين ومحلين للعصير ومطعم مأكولات أسماك وفرن ومحل عطارة وسوبر ماركت وتحرير محاضر ضدها بإشغال الطريق والإدارة بدون ترخيص وكذلك محاضر تلوث بيئي.

كما قام اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، بالتنسيق مع شرطة المرافق بتنظيم حملة استهدفت مساكن صقر قريش أسفرت عن تحرير 4 محاضر إشغالات ضد أصحاب مقهيين ومطعم وسوبر ماركت لتجاوزهم المساحات المقررة لهم واحتلالهم الأرصفة.​