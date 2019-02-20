التضامن: الكشف على 1660 سائقًا بدمياط وانخفاض نسبة تعاطي المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم الكشف على 1660 سائقا بدمياط ضمن حملات الكشف على الطرق السريعة والداخلية للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وأضافت الوزيرة - في بيان اليوم الأربعاء - إنها تتابع نتائج الحملات بالتنسيق مع محافظ دمياط الدكتورة منال عوض ومديريتي الأمن والصحة بالمحافظة.

من جهته، قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم الكشف على السائقين في محافظة دمياط على مدار ثلاث حملات متتالية، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 4.6% بعد ما كانت 9.5% في المرحلة الأولى نتيجة تكثيف الحملات، ﻭأنه يتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف أنه تم إجراء الكشف على العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط وإجراء تحاليل للموظفين، وتبين سلبية نتيجة التحاليل وعدم تعاطيهم للمواد المخدرة، وتعد تلك المرة الثالثة لإجراء الكشف على العاملين بالمديرية وتظهر النتيجة سلبية.​