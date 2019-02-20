محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء بتنظيم لقاءات أسبوعية مع المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام ضيف:

وجَّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنظيم لقاءات أسبوعية مع المواطنين واستقبال شكواهم وبحثها على أرض الواقع بعيدًا عن التقارير المكتبية والاستجابة لها وحلها من جذورها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، 60 مواطنًا داخل ديوان عام المحافظة للاستماع إلى مشكلاتهم وحلها في الحال.

وقال المحافظ إن لقاء اليوم يعد مثالًا لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن في الالتقاء بالمواطنين واقتحام مشكلاتهم وحلها وتذليل أي معوقات تواجههم، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل حل مشكلات 50 مواطنًا منهم فور استدعاء المسئولين عن نطاق المشكلة وجار العمل على حل باقي المشكلات بالتنسيق مع عدد من الجهات التنفيذية.

وتعقد محافظة الجيزة أسبوعيًا لقاءً مع المواطنين الراغبين في عرض مشكلاتهم وذلك بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وعدد من التنفيذين على رأسهم مسئولي مديريات التربية والتعليم والتموين والصحة والتضامن الاجتماعي وقطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة.​