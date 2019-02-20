مصر | مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة حول قنبلة شارع الوحدة بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة حول قنبلة شارع الوحدة بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن الجسم الغريب المعثور عليه بمدرسة طابا الابتدائية، عبارة عن عبوة هيكلية، وبالتعامل معها بمدافع المياه تبين عدم احتوائها على أيه مواد متفجرة.

وكان أثار جسم غريب الذعر بين المواطنين بشارع الوحدة، دائرة قسم إمبابة، وبالفحص تبين سلبية البلاغ، ولا يوجد أي متفجرات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بالعثور على جسم غريب بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة واشتباه بوجود قنبلة، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات لمكان البلاغ، برئاسة اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية، والعميد سامح درويش رئيس الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني بمحيط البلاغ.

وبالفحص تبين سلبية البلاغ، ولا يوجد أي متفجرات بالمكان وجار تمشيط مكان البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار مدير أمن الجيزة.

تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 إرهابيين في قضية اغتيال النائب العام



نفذ قطاع السجون، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق 9 عناصر إرهابية من المحكوم عليهم في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، بحضور ممثلي الجهات المعنية وجارٍ تسليم الجثث إلى ذويهم والتصريح النيابة العامة بالدفن.

وكانت محكمة النقض، في نوفمبر 2018، قضت بتأييد حكم الإعدام لـ9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى السجن المؤبد.

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وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفى قبل الفصل في الدعوى.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015.

ووجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.

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