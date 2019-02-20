مصر | براءة طبيب من تهمة التشهير بخطيبته السابقة بصور عارية في المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة طبيب من تهمة التشهير بخطيبته السابقة بصور عارية في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وسكرتارية أحمد الحسينى، ببراءة طبيب من اتهامه بالتشهير بخطيبته السابقة، لعدم كفاية الأدلة.

وكانت نيابة المقطم والخليفة قد أمرت بإحالة قضية اتهام والد فتاة لخطيبها السابق إلى محكمة الجنح.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ويدعى "ا.ن"، طبيب قام بخطبة زميلته وبعد فترة فسخ الخطبة وبدأ يبتزها وأسرتها بصور عارية لها استولى عليها من هاتفها المحمول.

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وتقدم والد الفتاة ببلاغ إلى رجال مباحث الانترنت بتفاصيل الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنح التى أصدرت قرارها السابق.

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمطرية

أمرت نيابة المطرية، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم "يوسف. ز"، "حسام. ع"، و"بدر. م" عاطلين.

وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.