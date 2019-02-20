أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم ندوة تثقيفية عن دور الأسرة في التعليم بالوادي الجديد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم ندوة تثقيفية عن دور الأسرة في التعليم بالوادي الجديد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية عن دور الأسرة في التعليم، بمركز الداخلة بالوادي الجديد.

وأكدت أمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد، أن الدورة تناولت تفاصيل دور الأسرة في العمليه التعليمية وأهمية هذا الدور، وعقدت الندوة بمقر مدرسة القلمون الابتدائية والثانوية بمركز الداخلة.

وأضافت أمانة الحزب، أن الدورة شهدت حضورا كبيرا من المعلمين والمعلمات بالمدرسة، وحاضر فيها محمود عبد الجواد، موجه أول الصحه النفسية بالادارة التعليمية بمركز الداخلة.