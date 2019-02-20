أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم حملة لتنظيف وتجميل مراكز أسيوط (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم حملة لتنظيف وتجميل مراكز أسيوط (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة أسيوط، حملة نظافة لشوارع المدينة وذلك تحت رعاية المهندس ياسر عمر أمين الحزب ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وبحضور أسامة ذكري أمين الحزب بالمركز وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم.

وقال أمين الحزب بالمركز، إن الحملة بدات منذ اليوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام لتنظيف الشوارع بمدينة ساحل سليم، موضحا أن الحملة شاركة فيها أكثر من 25 شابًا من أعضاء الحزب بعدد 3 لوادر و5 سيارات.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي ومبادرة حزب مستقبل وطن في مساندة الحكومة من أجل رفع المخلفات وتجميل ونظافة شوارع الميادين والمراكز في جميع محافظات مصر.