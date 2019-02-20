أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم قافلة لعلاج مرضى غرب الموهوب بالمجان بالوادي الجديد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم قافلة لعلاج مرضى غرب الموهوب بالمجان بالوادي الجديد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد بالتعاون مع مديرية الصحة قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية وتقديم العلاج بالمجان للمرضى بقرية غرب الموهوب بواحة الداخلة.

وقامت القافلة التي شارك فيها نخبة متميزة من الأطباء في تخصصات الباطنة والنساء والولادة والأطفال والأسنان بتوقيع الكشف على 250 مريضا من محدودي الدخل والفقراء منهم 79 حالة باطنه و90 أطفال و36 طب الأسنان 45 سيدة أمراض النساء والتوليد وتم تحويل الحالات الحرجة لإجراء العمليات الجراحية بمستشفى الداخلة المركزي.