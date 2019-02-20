أخبار مصر | 'التضامن' تعقد الاجتماع الأول للجنة تيسير مشروع '2 كفاية' بالفيوم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'التضامن' تعقد الاجتماع الأول للجنة تيسير مشروع '2 كفاية' بالفيوم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد صباح اليوم، الاجتماع الأول للجنة تيسير مشروع ٢ كفاية للحد من الزيادة السكانية بمحافظة الفيوم، وذلك برئاسة اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، وبحضور سكرتير عام المحافظة وراندا فارس منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعى، ومديرو مديريات التضامن الاجتماعى والصحة والاوقاف بالمحافظة، وممثلا عن الازهر الشريف، والجمعيات الاهلية الشريكة.

صرحت راندا فارس منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الإجتماعى، أن الاجتماع ناقش انجازات العمل بمشروع 2 كفاية على مستوى محافظة الفيوم خلال الشهر الاول لتطبيق حملات طرق الابواب و التطبيق الأمثل للبرنامج للحد من الزيادة السكانية، مع استعراض المدخلات المختلفة لتطوير المشروع لتحقيق النتائج والتيسييرات اللازمة لفريق المشروع.

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وأشارت "فارس"، إلى أن مشروع 2 كفاية يستهدف ١٧٠ قرية فى الفيوم باجمالى ٩٢٢١٤ اسرة مستهدفة، وقد تم تنفيذ ٩٧٧٤ زيارة طرق ابواب خلال يناير و٢٩ ندوة من خلال ٨ جمعيات اهلية شريكة، حيث تستهدف حملات طرق الابواب رفع وعي السيدات بمفهوم "الأسرة الصغيرة"، من خلال تصحيح المفاهيم الاجتماعية والدينية والصحية الخاطئة، للحد من الإنجاب والعمل على زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وقد تم تحويل ٢٦٩ حالة على عيادات ٢ كفاية التى قام المشروع بتطويرها حيث تحصل المستفيدات على جميع الخدمات بالمجان كماتم تحويل ٦٦٤ حالة على الوحدات الصحية.

وأوضحت "فارس" أن حملات "طرق الأبواب" هى آلية هامة لحث الاسر على تنظيم الأسرة ويتم تنفيذها من خلال البرنامج على مستوى محافظات المشروع وهى 10 محافظات على مستوى الجمهورية (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – البحيرة)، والتى تعد الأعلى خصوبة والأكثر فقرا، بالإضافة إلى أن هذة المحافظات تضم أكبر عدد من مستفيدي برنامج "تكافل".

كما أكدت منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعى، أن مشروع (2 كفاية) يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، والارتقاء بالخصائص السكانية لهذه الأسر، بما يسمح بالانتقال بالأسر المستفيدة من الدعم النقدي لبرنامج تكافل من مظلة الحماية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية الشاملة و يستهدف برنامج 2 كفاية 1,148,861 اسرة ممن لديها 3 أطفال او اقل من اسر برنامج تكافل وينفذ المشروع في 2257 قرية ضمن 119 قسم ومركز بالمحافظات العشر المستهدفة.