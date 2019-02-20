أخبار مصر | فوزى الرفاعي أمينا لـ"مستقبل وطن" بكفر الشيخ.. وسيد أحمد أمينا للشئون البرلمانية بالمحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوزى الرفاعي أمينا لـ"مستقبل وطن" بكفر الشيخ.. وسيد أحمد أمينا للشئون البرلمانية بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر حزب مستقبل وطن، القرار رقم 65 لسنة 2019 بتعيين المهندس فوزي محمد علي رفاعي وشهرته الحاج فوزي الرفاعي أمينا عاما لحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ وتضمن القرار تعيين النائب سيد أحمد محمد سيد، وشهرته العميد سيد أحمد أمينا للشئون البرلمانية بأمانة المحافظة. جدير بالذكر أن تشكيل قيادات هيئة مكتب الحزب بمحافظة كفر الشيخ بعد القرار الأخير أصبح يضم المهندس فوزي الرفاعي أمينا عاما والدكتور علي أبو شوشة أمينا مساعدا والمحاسب أحمد جعفر أمينا مساعدا والدكتور الغمري الشوادفي أمينا للتنظيم.