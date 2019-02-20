أخبار مصر | "مستقبل وطن" يفتتح دوري الحزب لكرة القدم بدار السلام غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يفتتح دوري الحزب لكرة القدم بدار السلام غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح حزب مستقبل وطن، بمحافظة القاهرة، مساء غدا الخميس، دوري الحزب لكرة القدم، في مركز شباب دار السلام، تحت رعاية النائب محمد ماهر أمين الحزب بمحافظة القاهرة، وسط تجمع شبابي رياضي كبير.

ومن المقرر، أن يشارك في حفل الافتتاح الدوري، النائب خالد عبد العزيز، والنائب علي عبد الونيس، أعضاء مجلس النواب عن الحزب بدائرة دار السلام، وكريم عبد الرازق أمين الشباب الحزب بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى مشاركة كافة أمانات الحزب في المركز.

وقالت أمانة الحزب مستقبل وطن بمركز دار السلام، برئاسة أحمد عبد العزيز الأكمل، أن فعاليات الدوري المقامة علي مستوي شياخات الدائرة، تتكون من 8 فرق، وإداري، ومدرب، من سن 18 وحتي 35، وطاقم تحكيم.

ومن جانبه، أكد محمد حسن أمين الشباب لحزب مستقبل وطن بدار السلام، علي أنه سيتم تسليم كل فريق طقم كورة مجانًا وتسليم جوائز للأول والثاني، مشيرا إلي أن الفعالية تأتي في إطار الفعاليات الدائمة والمستمرة التي يقوم بها الحزب، مضيفًا إلي أن مثل هذه الأنشطة تستهدف العديد من الفئات المجتمعية وجعل الرياضية أسلوبًا متكاملًا للحياة، وإيجاد نوع من المنافسة الرياضية بين الجميع.

وأشار "حسن"، إلى أن تلك الفاعلية تهدف إلي تشجيع الشباب والمواطنين علي ممارسة الرياضية، وتوصيل رسالة أن الشباب هم وقود الوطن ويجب أن يكون الشباب في أقصي درجات الصحة واللياقة ونشر فكرة البعد عن التدخين والمخدرات والإتجاه للرياضية بشكل عام بين الشباب.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بتنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة الإجتماعية والثقافية والرياضية لتقديم الخدمات للشباب والمواطنين للتخفيف عنهم.