أخبار مصر | "عبد العال" يأمر بتشكيل لجنة لحل أزمة 400 طالب مصري بأوكرانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد العال" يأمر بتشكيل لجنة لحل أزمة 400 طالب مصري بأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في استجابة لطلب الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بشأن دعم الطلاب المصريين في أوكرانيا ضحية "النصب التعليمي"، أمر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة من مجلس النواب لبحث قضيه 400 طالب مصري بـ"أوكرانيا"، ووضع حلول لها.

يذكر أن رئيس برلمانية النور، كان قد تقدم ببيان عاجل لوزراء الخارجية والهجرة والتعليم العالي، وطالبهم بالتدخل الفوري؛ بسبب أن جامعة الدون تسك الوطنية الطبية، بمدينة كيرفوجراد بأوكرانيا، تعرضت لفضيحة كبيرة تبرز حجم الفساد القائم في منظومة التعليم الجامعي للطلبة الأجانب بأوكرانيا.

حيث استقدم السماسمرة أكثر من 850 طالبا أجنبيا، منهم حوالى 400 طالب مصري، للدراسة في الجامعة، وقاموا بتحصيل المصروفات الدراسية من الطلبة وهربوا بها، وطالبت الجامعة، المتعاقدة مع السماسرة، والتي تسمح لهم بتلقي المصروفات، الطلبة بإعادة دفع المصروفات الدراسية والمتمثلة في عدة آلاف من الدولارات لكل طالب.