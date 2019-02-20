أخبار مصر | المنظمة العربية للتنمية الإدارية تنفذ أول مشروعاتها في دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنظمة العربية للتنمية الإدارية تنفذ أول مشروعاتها في دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع سعادة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني- مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، والأستاذة/ يسرية أبوزيد – مدير عام مؤسسة ويانا للتوعية ودمج الحالات الخاصة في المجتمع، مذكرة تفاهم وذلك بمقر المنظمة في القاهرة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقا من الرغبة المشتركة للطرفين في إقامة ودعم التعاون العلمي والفني والتقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث ستقوم المنظمة بالتعاون مع المؤسسة بعقد عدد من الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية في الموضوعات ذات الصلة بعمل الطرفين، وكذلك يتم تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والمطبوعات الصادرة عن كليهما.

كما اتفق الطرفان على أن تساهم المنظمة في تنفيذ مشروع "دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس النظامية".

ويتمثل المشروع في إنشاء وحدات الدمج التعليمي بالمدارس وتدريب وتوعية المجتمع المدرسي، وإنشاء غرف المصادر، وتقديم الدعم لأسر الأطفال من ذوي الإعاقة، وللأطفال المدمجين من ذوي الإعاقة، وتطويع المناهج الدراسية لتتلاءم مع القدرات المختلفة.