المفتي للشعب: ساندوا مؤسسات الدولة ضد الإرهاب

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شوقي علام مفتي الجمهورية
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الإسلام أول من أرسى القواعد والأحكام والمبادئ التي تنظم العلاقات بين الفرد والمجتمع، وكان من أهمها مبادئ العدالة الاجتماعية التي اقترن ميلادها بميلاد شريعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بما تحمله من معانٍ وقيم سامية للجميع، مسلمين كانوا أم غير مسلمين، حتى ينعم المجتمع كله بالعدل والسلام والمحبة والإخاء، مضيفا أن العدالة الاجتماعية بمثابة مؤشر عالمي يوضِّح مدى التعايش السلمي داخل الدول، حيث يتحقق في ظله الازدهار والتنمية.
وأكد علام، في كلمته، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام، أن مصر حرصت على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وحددت مسارًا تنمويًّا لها وفق سياسة حكيمة، في الوقت الذي تحارب فيه الدولة الإرهاب نيابةً عن العالم فكريا وعسكريا.وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوياته تحقيق العدالة
وأكد علام، في كلمته، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام، أن مصر حرصت على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وحددت مسارًا تنمويًّا لها وفق سياسة حكيمة، في الوقت الذي تحارب فيه الدولة الإرهاب نيابةً عن العالم فكريا وعسكريا.
وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوياته تحقيق العدالة الاجتماعية بمختلف مناحيها الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية، وذلك ظهر جليا في العديد من المبادرات التي أطلقها في مختلف المجالات، وتستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، ووضعت تلك المبادرات العنصر الإنساني في مقامها الأول، إذ كان لها مردود إيجابي كبير في نفوس المواطنين.
ودعا المفتي، الشعب المصري للعمل الجاد والمخلص الذي يعتمد عليه نجاح المجتمعات واستقرارها، ومساندة مؤسسات الدولة ضد الإرهاب لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.
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