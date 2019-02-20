انت الان تتابع سخرية من تعطل ترام الإسكندرية الجديد..والنقل: بنجربه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا لتعطل الترام المكيف الجديد الذى تعاقدت محافظة الإسكندرية، على استيراده ضمن 15 وحدة مفصلية، وصلت منها أول نسخة من أوكرانيا، إذ أوضحت الصور المتداولة توقف الترام بين محطتى "صفر وشدس" شرقي المحافظة، ووجه مواطنون انتقادات للمسؤولين بالمحافظة، لعدم تهيئة البنية التحتية لاستقبال ترام ذو مواصفات عالية، مشيرين إلى عدم تنظيم الشوارع وسوء القضبان، بينما علق آخرين بسخرية، مطالبين بإحضار سائقين من أوكرانيا –بلد المنشأ– مع الترام الجديد.

ونفى اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، تعطل الترام الجديدة بسبب عطل فني أو عيب فى التصنيع والتصميم، مؤكدًا أن ما يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي عار تمامًا من الصحة. وقال عليوة لـ"التحرير"، إن الترام الجديد يعمل بكفاءة كبيرة وجارى تجربته فى الأماكن الصعبة وتدريب السائقين عليه