انت الان تتابع ننشر نتيجة القيد تحت التمرين والمشتغلين بـ«الصحفيين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

"التحرير" تنشر النتيجة النهائية للجنة القيد بجدول «تحت التمرين» والمنقولين لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين بعد اعتمادها من مجلس النقابة رسميا في اجتماع المجلس المنعقد أمس

ينشر "التحرير" نتيجة لجنة القيد تحت التمرين والمقبولين للنقل لجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وذلك بعد اعتمادها رسميا من مجلس النقابة برئاسة عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين باجتماع مجلس النقابة المنعقد أمس الثلاثاء. وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين قد أعلنت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس، رفض الطعون المقدمة ضد ترشح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على مقعد نقيب الصحفيين، مشيرة إلى أن اللجنة فحصت الثلاثة طعون المقدمة ضد ترشح ضياء رشوان على مقعد النقيب.

وقررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، قبول الطعون المقدمة من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع رفضها، مؤكدا في الوقت نفسه أن حق التقاضي مكفول للجميع. وأوضح عبد الرحيم، خلال موتمر صحفي للجنة، أنه لم توقع أي عقوبة تأديبية ضد رشوان خلال الثلاث سنوات الماضية، ومضى على قيده

وقررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، قبول الطعون المقدمة من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع رفضها، مؤكدا في الوقت نفسه أن حق التقاضي مكفول للجميع.

وأوضح عبد الرحيم، خلال موتمر صحفي للجنة، أنه لم توقع أي عقوبة تأديبية ضد رشوان خلال الثلاث سنوات الماضية، ومضى على قيده أكثر من 10 سنوات، واستخراج كارنيه 2019، كما أن مجلس النقابة لم يتخذ قرارا بشأنه، ولم يقدم ضياء رشوان طلبا بنقله بجدول غير المشتغلين.

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، ترشح 11 عضوا على مقعد النقيب، و52 عضوا على مقاعد العضوية البالغ عددها 6 مقاعد في المقرر إجراؤها في مطلع شهر مارس المقبل.

و‎قال جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، إن اللجنة ستبدأ في تلقي طلبات الطعون والتنازلات من يوم الجمعة وحتى الثلاثاء المقبلين، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا، عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وتعلن بعدها الكشوف النهائية للمرشحين.

وانتهت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، اليوم الخميس، من تلقى طلبات الترشح على منصب النقيب و6 من أعضاء المجلس.

وكان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين في الانتخابات، قد قال "إنه جاء مستدعى لإنقاذ المهنة، موضحا أن "الصحفي أصبح يستعر من نقابته والكارنيه بسبب فقدان النقابة هيبتها".

وأضاف "رشوان" على هامش لقائه بمحرري الصحف والمواقع الإلكترونية بالمقر الانتخابي له، أن "مجلس النقابة انقسم في الفترات السابقة، وهو ما تسبب في ضياع هيبة الكيان النقابي، وليس لدي قائمة انتخابية أخوض بها المعركة الانتخابية وكذلك طوال الدورات الأربع الانتخابية السابقة.

وتابع رشوان في حوار سابق لـ"التحرير"، "لست في معسكر المعارضة أو التأييد، وتوحد المجلس أولى خطوات عودة الكيان النقابي".

وأردف "أنا كنت محسوبا لمدة 30 سنة على المعارضة وكذلك كنت محسوبا في فترة الإخوان على المعارضة، ولست أنا الرجل الذي يكون محسوبا على مؤيد أو معارض".

واستطرد: لو كنت نقيبا للصحفيين لن تمس هيبة النقابة، وسبق وتوليت النقابة في ظروف صعبة، واستطعنا التعامل في ملفات عديدة، قائلا "لن يطرأ على النقابة أي اعتداءات في فترة وجودي إذا نجحت في الانتخابات".

وعقد رشوان، اليوم، اجتماعًا مع أعضاء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لبدء حملته الانتخابية.

وعلق "رشوان" على وعده بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بالنقابة إلى 2100 جنيه، قائلًا: إنه "لم يتعمد أن يجعل هذا الأمر كورقة انتخابية". وأضاف رشوان خلال لقائه مع برنامج نظرة، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء أمس الجمعة، أنه عندما كان نقيبًا لمدة سنتين في الفترة من 2013 إلى 2015، عمل على زيادة البدل 3 مرات، متابعا: "ده حق زملائي عليا، وده نفس دافعي الآن، إني أبحث عن حق زملائي، وجزء صغير مما يقيم أحوالهم.