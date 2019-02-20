شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير العمل بالمكتبة المركزية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بجولة تفقدية للمكتبة المركزية الجديدة بالجامعة لمتابعة سير العمل بالمكتبة والخدمات المقدمة للطلاب والباحثين، ورافقته خلال الجولة الدكتورة سرفيناز حافظ، مديرة المكتبة، وأشاد «الخشت» خلال جولته بالخدمات المقدمة، وتجول رئيس الجامعة بين القاعات، ودار بينه وبين الطلاب حوار مباشر لاستطلاع رأيهم في الخدمات المقدمة.

يشار إلى أن المكتبة المركزية الجديدة تتيح للطلاب والباحثين خدمة «واي فاي»، كما تتيح عبر قاعدة بياناتها أكثر من 27 ألف كتاب باللغة العربية، شاملة لكل معلومات الكتب، والعناوين، والملخص، والمؤلف، والناشر، والرقم الدولي، فضلًا عن إمكانية تنزيل وقراءة آلاف الكتب الحرة مجانًا بلغات مختلفة، وتضم في معظمها الكتب التراثية.

كما تتيح المكتبة المركزية الجديدة البحث في قواعد البيانات وزيارة بانوراما التراث ومتحف الجامعة، فضلًا عن الحضور المجاني لأي فعالية أو معرض أو مهرجان يُقام بالمكتبة.