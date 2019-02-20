شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يلتقي 60 مواطنًا لحل مشكلاتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، 60 مواطنًا على حدة، داخل ديوان عام المحافظة، وذلك للاستماع إلى مشكلاتهم وحلها فورًا.

وقال «راشد» إنه تم بالفعل حل مشكلات لـ50 مواطنًا منهم فور استدعاء المسؤولين عن نطاق المشكلة، وجارٍ العمل على حل باقي المشكلات الباقية بالتنسيق مع عدد من الجهات التنفيذية، مؤكداً أن لقاءه بالمواطنين لا يقتصر على اللقاءات داخل ديوان عام المحافظة فقط، بل يحرص يومياً على الالتقاء بالمواطنين والاندماج معهم خلال الجولات اليومية التي تتم بكل قطاعات المحافظة.

وأشار إلى أن الاستجابة لمطالب المواطنين وحل مشكلاتهم تعد نظام عمل لكل الأجهزة بالمحافظة، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنظيم لقاءات أسبوعية مع المواطنين واستقبال شكواهم وبحثها على أرض الواقع بعيدا عن التقارير المكتبية والاستجابة لها وحلها من جذورها.

وأكد أن المحافظة تتلقى يومياً طلبات من المواطنين للالتقاء بالمسؤولين وعرض مشكلاتهم، مشيرا إلى أن المواطن ليس بحاجة إلى إرسال طلبات لكي يلتقي بأي مسؤول بالمحافظة، ومضيفاً أنه يسعد بالالتقاء مع المواطنين والتحاور معهم والاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم .

وتعقد محافظة الجيزة أسبوعياً لقاءً مع المواطنين الراغبين في عرض مشكلاتهم، وذلك بحضور اللواء علاء بدران، السكرتير العام المساعد، وعدد من التنفيذيين على رأسهم مديريات التربية والتعليم والتموين والصحة والتضامن الأجتماعى وقطاعات المياه والصرف الصحى والنظافة.