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شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أطفال بلا مأوي بالغربية يُنقذ سيدة وطفليها وينقلها لدار رعاية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في محافظات جديدة، قام فريق أطفال بلا مأوى بمحافظة الغربية بإنقاذ سيدة تبلغ من العمر 30 عاما، طردها زوجها من المنزل، حيث قام فريق الشارع بالتحرك فورا للسيدة «أ. أ» وطفليها، الكائنة بمركز السنطة بمحافظة الغربية وتم العثور عليها بمنطقة السيد البدوي.
وخلال دراسة الحالة التي قام بها فريق أطفال بلا مأوى اتضح أن السيدة تركت منزل الزوج بعد تعديه بالضرب عليها وإحداث تشوهات في أماكن متفرقة من جسدها، وبالتنسيق مع مديرية التضامن بالغربية والدقهلية تم نقلها ومعها طفلين، الأول يبلغ من العمر سنة ونصف تقريباً، والثاني طفل رضيع لا يتعدى الخمسة أشهر لدار الأمل لرعاية المسنين المنصورية.
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