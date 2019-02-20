شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة»: السيسي يستقبل النواب العموم المشاركين بمؤتمر مكافحة تهديد تمويل الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل، اليوم الأربعاء، النواب العموم المشاركين في المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن مكافحة تهديد تمويل الاٍرهاب وغسيل الأموال.

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