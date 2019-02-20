شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام رابطة العالم الإسلامى ينال جائزة "السلام العالمى للأديان" الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح ‏المجلس الوطنى للعلاقات الأمريكية العربية الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى جائزة "السلام العالمى للأديان"؛ تقديراً لجهوده الدولية فى تعزيز السلام بين أتباع الأديان.

وسلّم رئيس المجلس جون أنتونى الجائزة للأمين عام الرابطة فى احتفال أقيم بهذه المناسبة فى واشنطن على هامش الزيارة، التى يقوم بها العيسى إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الشيخ محمد العيسى قد قام بمهام عديدة فى مكافحة أديلوجية التطرف، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال فى إطار خطابٍ إسلامى مستنير، وذلك ضمن مبادرات التواصل الحضارى وتفعيل قيم التسامح والتعايش ببرامج عملية فاعلة وبخاصة فى دول التعددية الدينية والإثنية، حيث ارتكز على مرونة الطرح والاستيعاب الحاضن للجميع كما هى قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية التى ألفت القلوب ونبهت على السنة الكونية فى الاختلاف والتنوع وحفظ الحق الإنسانى فى العيش بسلام يضمن له متطلبات كرامته وحريته المشروعة.

ودأب د.العيسى منذ توليه أمانة رابطة العالم الإسلامى على نشر القيم الإسلامية الحقيقية، بشكلها المعتدل الصحيح، ليحقق الكثير من النجاحات على مستوى العالم الإسلامى والدولى خلال رحلاته المتواصلة حول العالم.

ويُعرَف عن الأمين العام مواجهته لأفكار الصراع الحضاري، وتمسكه بقيم العدالة والحوار والتفاهم، ومواجهته لأطروحات التمييز والاستفزاز التى تطل من حين لآخر فى بعض الدول، مع تشديده على أهمية احترام الأقليات المسلمة لأنظمة بلدانهم والمطالبة بخصوصياتهم الدينية وفق الدستور والقانون وعدم ممارسة أى شكل من أشكال العنف أو محفزات الكراهية.