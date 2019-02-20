شراكة دُولية بين الهيئة العربية للتصنيع وكوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الاستفادة من الخبرة الكورية وخلق فرص حقيقية للاستثمار في العديد من المجالات الصناعية الحديثة، مشيدا بتلك الخطوة المهمة على طريق التصنيع ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030، بأهمية زيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المُختلفة.

جاء هذا خلال زيارة الدكتور "هي ببوم لي" الرئيس الشرفي لجمعية التنمية الكورية المصرية KEDA ووزير الصناعة والتجارة والطاقة الأسبق لدولة كوريا الجنوبية والرئيس الحالي لمجلس الأعمال الأفريقي الكوري 2018 الذي يزور القاهرة على رأس وفد من كبري الشركات الكورية؛ لدراسة اتخاذ مصر مركزا لتوطين التكنولوجيا وتصنيع وتصدير المُنتجات الكورية إلي المنطقة العربية والإفريقية.

وأعرب "التراس" عن اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع الشركات العالمية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة، مضيفا التطلع بهذا التعاون لأن تصبح الهيئة قاطرة للصناعات المصرية .

وأضاف "التراس" أن التعاون مع الشركات الكورية يتضمن تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتدريب ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع المُختلفة، خاصة في ظل المستوى المُتميز والزخم القوي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا، مشيدا بالتجربة النهضة الكورية وإرادة شعبها وقيادتها الحكيمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والوصول للعالمية من خلال الإمكانيات المُتاحة.

وأشار "التراس" إلى أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع والجانب الكوري لتعزيز التعاون المُشترك بأسلوب علمي ودراسة اوجه التعاون في الطاقة المتجددة والإلكترونيات والطاقة والنقل وعدد من المجالات الصناعية.

وشدد" التراس" على دور الهيئة في المُنافسة بقوة للتصدير للمنطقة العربية ودعم التصنيع في القارة الأفريقية ,الذي يُمثل هدفا استراتيجيا للهيئة في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي.

أشار"التراس" إلى دور الهيئة في عملية تعزيز التحول الرقمي والمشاركة في المشروعات القومية، مؤكدًا الإمكانات الصناعية الواسعة المتاحة لدى الهيئة توفر قاعدة صناعية قوية يمكن البناء عليها لإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة مع الشركات الكورية.

كما استعرض "التراس" أنشطة الهيئة التصنيعية المختلفة ومشاركتها في خطة الدولة ورؤية مصر 2030، لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المُضافة للصناعة المصرية، مُؤكدا أن الهيئة تُشارك في الخطة القومية للتصنيع المحلي وكافة مشروعات البنية التحتية .

وأشار الدكتور "هي ببوم لي" إلى أن الهدف من التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لأن تصبح مصر قاعدة صناعية علمية بالمنطقة العربية والإفريقية، ووصفها بنمر النيل القادم، مؤكدًا دراسة التعاون لتصبح مصر مركزا لتوطين التكنولوجيا وتصنيع وتصدير المنتجات الكورية للمنطقة العربية والإفريقية.