الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 "تابع" الصادر في 19 فبراير 2019، قرار وزيرة السياحة رقم 95 لسنة 2019، الصادر بتاريخ 17 فبراير 2019، الخاص بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين.

وجاء بنص القرار: "تشكل لجنة مؤقتة لتيسير اعمال نقابة المرشدين السياحيين برئاسة: مسير محمد عبد الوهاب أنور، وعضوية كل من: حسام زكريا سلامة، مازن ماهر سامي غبريال، سامح شفيع عمر يوسف، وطارق فاروق إبراهيم.

وتتولى اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، كما تتولى تسيير أعمال النقابة وتصريف شؤونها، وذلك لمدة ستة أشهر أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد، أي التاريخين أقرب.

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