"مصريون في حب الخليج" كيان جديد لفتح آفاق استثمار بالمنطقة العربية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم :

شهدت المملكة العربية السعودية، تدشين جمعية "مصريون في حب الخليج"، برئاسة عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بهدف توطيد أواصر التعاون بين الجاليات المصرية في دول الخليج، والبلدان المقيمين فيها.

ووفقا لبيان اليوم، أوضح عادل حنفي، أن الكيان فرع من جمعية "خليجيون في حب مصر"، والتي يرأس مجلس إدارتها الدكتور يوسف العميري، كويتي الجنسية، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر ودول الخليج تمتد لسنوات كبيرة، وكثير من المواقف شاهدة على عمق العلاقات بين الجانبين .

وأكد حنفي، أن جمعية "مصريون في حب الخليج"، لا تقف عند توطيد العلاقات المصرية الخليجية، ولكن سيكون له دور كبير في القطاع الاقتصادي من خلال بحث آليات الاستثمار الخليجي في مصر وتنسيق الجهود لإزالة العقبات أمام أي مستثمر خليجي في مصر.

وأشار عادل حنفي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات متعددة سواء في مصر أو في أي دولة خليجية لبحث كافة المشكلات التي تواجه الاستثمار في مصر، وبحث آليات وطرق تذليل تلك العقبات، لاسيما وأن جمعية خليجيون في حب مصر، لديها استثمارات كبيرة داخل مصر.