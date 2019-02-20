مصر | تأجيل محاكمة مالك وآخرين بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب" لـ4 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة مالك وآخرين بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب" لـ4 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة حسن مالك وآخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، إلى جلسة 4 مارس وذلك لاستكمال المرافعات، مع استمرار حبس المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس سكرتارية حمدي الشناوي.

وحدثت القضية في غضون الفترة بين2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر2017، حيث تولى المتهمان الأول والثاني قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.