مصر | تأجيل محاكمة المتهمين بـ"تفجير أبراج الضغط العالي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين بـ"تفجير أبراج الضغط العالي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تأجيل محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هروب، في جلسة محاكمتهم في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، لجلسة 3 مارس لاستكمال المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وسكرتارية أيمن القاضي.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.