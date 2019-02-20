مصر | ورشة قضاة المحاكم الاقتصادية تختتم بحماية الدائنين المتنازعين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورشة قضاة المحاكم الاقتصادية تختتم بحماية الدائنين المتنازعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت ورشة عمل قضاة المحاكم الاقتصادية لإعادة الهيكلة والإفلاس اليوم الأربعاء، تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، وبحضور حضور المدير القطري لمجموعة البنك الدولي مارينا ويس، والمدير القطري لمؤسسة التمويل الدولي وليد لبدي، نقاشاتها حول كيفية حماية الدائنين المتنازعين ومراجعة الاعتراضات علي الخطة التي تمت الموافقة عليها ودور القاضي في تقييم اعتبارات السياسة العامة.

وأوضح الحضور من قضاة المحاكم الاقتصادية وممثلين البنك الدولى، أن دور القاضي هو الإشراف علي عملية تنفيذ خطة إعادة الهيكلة ومبررات إبطال الخطة، ووضع الخطط البديلة عندما تفشل إعادة الهيكلة ودراسة حالة ولعب أدوار عليها.

وكانت وزارة العدل قد نظمت ورشة عمل قضاة المحاكم الإقتصادية منذ 18 فبراير وحتي اليوم الأربعاء، لإعادة الهيكلة والإفلاس، وتتناقش الورشة مؤسسات تسوية حالات الإعصار، وممارسة أنشطة الأعمال بحضور مجموعة البنك الدولي.