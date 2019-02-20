مصر | حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمطرية

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أمرت نيابة المطرية، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم "يوسف. ز"، "حسام. ع"، و"بدر. م" عاطلين.

وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

المشدد 3 سنوات لموظف بمصلحة الدمغة متهم بقضية "رشوة حارة اليهود"

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، موظف قسم التوقيع بمصلحة الدمغة والموازين، بالسجن المشدد ٣ سنوات وغرامة ١٠ الآف جنيه؛ لاتهامه في قضية تلقي رشوة، والمعروفة إعلاميا بـ"رشوة حارة اليهود.

كما قضت المحكمة بإعفاء المتهمين من الثاني حتى السابع من عقوبة المرتشي.

وقضت بمعاقبة كل من مشيل زكي، وأنابوب جورج، ومينا كمال، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وغرامة ١٠ الآف جنيه، لكل منهما وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ٣ سنوات تبدأ من اليوم .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه، وعضوية المستشارين جمال السمري، ومحمد سامح عبد الخالق، وأمجد محمد أبوالفتوح، وأمانة سر صبحي عبدالحميد، ومحمد صابر.

وجاء في المذكرة التي أعدتها النيابة برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، في القضية رقم 11180 لسنة 2017 جنايات الجمالية، أن المتهمين هم الأول عاطف كامل، 55 عاما، رئيس قسم توقيع الدمغات عضو اللجنة الفنية لفحص الأحراز بمصلحة دمغ المصوغات والموازين (محبوس)، وميشيل زكي جورجي 45 عاما، صاحب ورشة تشغيل مصوغات ومحال لتجارة الجواهر في حارة اليهود (محبوس)، وممدوح عبد الله مسعد 51 عاما، صاحب شركة كيرمينا لتشغيل المعادن الثمينة (محبوس)، أبانوب جورج زكي 26 عاما، شريك مدير وشريك متضامن شركة هيروجولد (محبوس)، نعيم عزيز جاب الله 41 عاما، صانع ذهب وفضة بشركة كيرمينا (محبوس)، أحمد إسماعيل أحمد 60 عاما، صاحب محل مشغولات ذهبية (محبوس)، مينا كمال سيدهم 32 عاما، عامل بمحل مشغولات ذهبية (هارب).

ونسبت النيابة للمتهمين من الثاني حتى السابع، تقديم الرشوة والتوسط فيها من موظف عام لاستعمال نفوذه لدى العاملين بالمصلحة، كما نسبت للمتهمين الأول والثاني والرابع والسابع حيازة مخدرات بقصد التعاطي.