أخبار مصر | وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 22 ألف مواطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 22 ألف مواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ 22 ألف و237 مواطنًا، من خلال 18 قافلة طبية تم تنفيذها في 17 محافظة على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 13 وحتى 18 فبراير الجاري.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والحدودية المحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هي السويس، والمنوفية، ومطروح، ودمياط، والوادي الجديد، والاسكندرية، وبني سويف، والجيزة، والشرقية، وجنوب سيناء، والدقهلية، والقليوبية، والاقصر، والفيوم، وكفر الشيخ، والاسكندرية، والقاهرة.

وأشار إلى تنفيذ هذه القوافل بمشاركة 180 عيادة، مشيرا الى أنه تم إجراء 3 الاف و 415 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 4 الاف و905 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين، كما تم تحويل 299 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل الطبية أنه الخدمات العلاجية شملت 2247 مواطن بمحافظة الاسكندرية، و966 مواطن بمحافظة الاقصر، و1844 مواطن بمحافظة الجيزة، 1933 مواطن بمحافظة الدقهلية، و621 مواطن بمحافظة السويس، و2227 مواطن بمحافظة الشرقية، و1367 مواطن بمحافظة الفيوم، و2993 مواطن بمحافظة القاهرة، و1586 مواطن بمحافظة القليوبية، و1240 مواطن بمحافظة المنوفية، و604 مواطن بمحافظة الوادى الجديد، و853 مواطن بمحافظة بني سويف، و246 مواطن بمحافظة جنوب سيناء، و1481 مواطن بمحافظة دمياط، و1756 مواطن بمحافظة كفر الشيخ، و273 مواطن بمحافظة مطروح.