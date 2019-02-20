أخبار مصر | عاجل.. القضاء على 8 إرهابيين وتدمير عربتين مفخختين بشمال سيناء (فيديو)

قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وبناءً على معلومات إستخباراتية لرصد وتتبع باقى العناصر الإرهابية التى اشتركت فى العملية الأخيرة، قامت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء باستهدافهم وأسفرت النتائج عن الآتي:

1.اكتشاف وتدمير عدد (7) أوكار تستخدمها العناصر الإرهابية فى الاختباء ومراقبة القوات وتنفيذ العمليات الإرهابية وبداخلهم كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة خاصة العناصر الإرهابية بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة.

2.القضاء على عدد (8) فرد إرهابي شديدي الخطورة.

3. تدمير عدد (2) عربة مفخخة تم تجهيزها لاستهداف القوات.

هذا وتواصل القوات المسلحة تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على العناصر الإرهابية.