أخبار مصر | رئيس "إسكان النواب" يكشف محاور اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "إسكان النواب" يكشف محاور اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل اتفاقية قرض برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى، بالإضافه إلي مناقشة عدد من طلبات الإحاطة خاصة بمشروعات الصرف الصحى ببعض قرى ومراكز محافظة دمياط والمتضمنة عدم وجود شبكة صرف لصحى بقرية سيف الدين مركز الزرقا وإنشاء محطة صرف صحى لمدينة السرو إلى جانب تعنت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى في تجديد خطوط الانحدار الرئيسية بمشروع قرية سيف الدين".

وأضاف "والي"، أن اللجنة ستناقش عدد من طلبات الإحاطة في ذات الموضوع تخص محافظة كفر الشيخ والمتضمنة تأخر البدء في مشروعات الصرف الصحى بمركز البرلس، وإحلال وتجديد خط مياه الشرب 6 بوصة طريق المعدية القبلية والبحرية والحماد بمركز البرلس، وعدم إقامة محطة رفع الصرف الصحى بقرية بلنكومة وعدم إدراج قرى أبو دراز وعريان واقرى المجاورة لنهر النيل إلى خطة الصرف رغم توفير الأرض بالإضافة لعدم إدراج قرى مركز ومدينة سيدى سالم ضمن مشروع التوسع الأفقى للصرف الصحى لحماية بحيرة البرلس وشاطئ البحر الأبيض المتوسط.

وفي كلمته أمام وفد الحوار الأمريكي المصري لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية بمقر البرلمان المصري المُنعقدة اليوم الأربعاء، قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن العلاقات المصرية الأمريكية عميقة ومتنوعة عبر التاريخ، وشهدت في الآونة الأخيرة تطورًا كبيرًا للتعاون وامتدادًا لآفاقه ليشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، حيث عملت دبلوماسية الدولتين على إيجاد إطار مؤسسي يتسم بالثبات والاستمرارية، وهو ما يطلق عليه الحوار الإستراتيجي لتحقيق التفاهم بين البلدين، وظل التنسيق والتشاور المصري الأمريكي قائمًا حول كافة قضايا المنطقة، فضلا عن مكافحة الإرهاب.

وأضاف أنه إذ يثمن مجلس النواب العلاقات الإستراتيجية والآليات المتعددة التي يجري خلالها تناول العلاقات بين البلدين سواء على مستوى القمة أو الاجتماعات الوزارية أو تفعيل آلية الحوار الإستراتيجي أو الاجتماعات في إطار آلية 2+2 التي تضم وزيري دفاع وخارجية البلدين، حيث تصب جميعها في إطار تدعيم أواصر العلاقات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، كما تسهم في مواجهة التحديات التي تعج بها الساحة الإقليمية، وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية، مُشيرا إلى أنه تقديرًا من مصر للعلاقات الإستراتيجية التي تسمح بتعظيم مساحة التلاقي بين مصالح الدولتين التي تقوم على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، تعددت الزيارات على كافة المستويات، وتابع: "كان مجلس النواب المصري حريصًا كل الحرص على التواصل المستمر والحوار مع الباحثين والمفكرين ورجال الدين والشخصيات المؤثرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف شرح حقيقة التطورات التي تشهدها مصر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، واستعراض أبرز إنجازاته التشريعية".

وأضاف: "مما لا شك فيه أن ما أنجزته مصر من مشروعات تنموية وتشريعية في عام 2018 يندرج تحت خانة المعجزات، فقد حقق الاقتصاد المصري عددًا كبيرًا من الإنجازات على المستوى الاقتصادي خلال الفترة التي أعقبت عملية الإصلاح الاقتصادي، والتي انطلقت مصر في تنفيذها منتصف عام 2016".

وتابع:"كان من أبرز التطورات استمرار انحسار التضخم وتراجع معدلات البطالة، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، الأمر الذي يعزز قدرات البنك المركزي في تلبية طلبات الاستيراد، ويؤمن بيئة مناسبة لجذب مزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر، وانعكست المؤشرات الاقتصادية الجيدة، والتحسن في البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات على معدلات النمو في البلاد، وهو ما يؤكد نجاح الإجراءات والخطط التي تبنتها الحكومة المصرية وسعت إليها لتحقيق الإصلاح الشامل في كافة القطاعات".

وأشار إلى أن هذه المؤشرات الاقتصادية العامة يتوقع البنك الدولي تراجع معدلات البطالة في مصر بحلول العام المالي 2020 إلى 9.5%، وارتفاع معدلات النمو في البلاد إلى 5.8% كنتيجة للإصلاحات التي تركز على إعادة هيكلة الدعم ووصوله إلى مستحقيه، إضافة إلى الإنجازات العظيمة فيما يخص البنية التشريعية الحاكمة للاستثمار حتى يتم الانطلاق من أرضية صلبة، فضلا عن التسارع الملحوظ في خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في مصر، التي تبعث على التفاؤل بالتزامنا برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص، ولفت إلى أن ما حققته مصر من إنجازات على المستويات الاقتصادية والتشريعية والأمنية والاجتماعية مرجعه وجود قيادة سياسية تمتلك نظرة ثاقبة ورؤية أمينة للدولة، وشعب امتلك إرادة التطوير والبناء، ولهذا أتمنى استمرار وزيادة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمجمل الجهود الجارية في مصر نحو الانطلاق على مختلف الأطر السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والأمنية.

ويضم الوفد الأمريكي أعضاء الحوار المصري الأمريكي لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية، والأمين العام لبرلمان أديان العالم، ونخبة من قيادات كنائس أمريكية، وقيادات المجتمع المدني الأمريكي.

وقال رئيس الإنجيلية إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات المترابطة مع أبرز القيادات الوطنية في المجتمع المصري، وأهميتها كإحدى الجولات الرئيسية لبرنامج الحوار المصري الأمريكي بمنتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسة "هاندز" الأمريكية، والتي نحاول من خلالها تقديم رؤية صحيحة وحقيقة عن حالة العيش المشترك في المجتمع المصري، وفهم التطورات التي تحدث داخل المجتمع الأمريكي.