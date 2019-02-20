أخبار مصر | "عمال المناجم": تعديل الدستور ضرورة تنموية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمال المناجم": تعديل الدستور ضرورة تنموية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ممثلوا العاملين في الصناعات الإستراتيجية لإنتاج وتصنيع الخامات التعدينية، موافقتهم على تعديل الدستور وفقا للمبادئ التي اقرها مجلس النواب.

أكدوا خلال اجتماعهم برئاسة محمد عبد الفتاح عرابي رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر نائب رئيس اتحاد العمال أنهم سيواصلون العمل والجهد في مجال الاستثمار الأمثل للثروات التعدينية وفقا لمتطلبات المشروعات التنموية العملاقة.

شدد ممثلو عمال المناجم بجميع المحافظات على أهمية إدخال التعديلات الدستورية التي أصبحت ضرورة حتمية في ظل النهضة الحضارية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والذي حافظ على امن الوطن واستقراره محليا وخارجيا.

"عمال مصر" بعد تأييده: يجب التحرك الإيجابي لمساندة التعديلات الدستورية

وافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة العمالية بالإجماع على التعديلات الدستورية، مؤكدا ضرورة التحرك الإيجابي لمساندة التعديلات في ضوء الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب والتي لم تأت من فراغ، وإنما هي انعكاس صادق لما يلمسه الشعب من فهم وما تستوجبه ضروريات المرحلة الراهنة والمقبلة وتوفير الضمانات لها.

وقرر الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تشكيل لجنة تشريعية مختصة لوضع رؤية عمال مصر في تعديلات الدستور ووضع خطة للتحرك العمالي داخل مواقع العمل لتلقى مقترحات العمال في التعديلات وشرح أهميتها.

كما استعرض النائب جبالي المراغي الإجراءات التي تمت داخل مجلس النواب وموافقة ممثلي العمال على التعديلات.

وقال إن انتماءنا الوطني سيكون الأهم في حواراتنا أثناء خطة تحركنا الجماعي بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة خلال الجولات الميدانية.

وأكدت القيادات العمالية على أهمية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث بعض المشكلات الاقتصادية التي يعانى منها التنظيم النقابي لوضع الحلول الكفيلة لها عن طريق الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية أو توفير الدعم الاجتماعي من الدولة للأنشطة العمالية التي يقوم بها الاتحاد العام.

وقال محمد سالم، نائب رئيس الاتحاد العام، معلقا أن الدولة تدرك واجبات العمال تجاه وطنهم ويجب أن تدعم الاتحاد العام لكي يتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه عمال مصر.

وذكر عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد للعلاقات الخارجية أن جميع المنظمات العمالية بدول العالم تتلقى دعما من حكوماتها لإيمانهم بدور العمال في إقامة اقتصاديات هذه الدول بما فى ذلك الاتحاد الأوروبي نفسه.

وجه محمد وهب اللـه الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية الذي يحرص على دعم التنظيم النقابي وهو على استعداد لذلك وفقا لما نقرره الدولة.

وأكدت القيادات العمالية على ضرورة الالتزام بالتصنيف المهني للعمال داخل نقاباتهم العامة.

ووافق الاجتماع على استضافة الوفود العمالية العربية المشاركة فى مؤتمر العمل العربى المقرر عقده بالقاهرة فى الفترة من 14 الى 21 ابريل المقبل وطلب المجلس من النقابات العامة سرعة موافاة الاتحاد العام بأسماء وبيانات تفصيلية لأعضاء النقابات للمشاركة فى الاحتفال السنوى بعيد العمال القادم والذي سيشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشكيل لجنة برئاسة الأمين العام.

وكان المجلس قرأ الفاتحة على روح المرحوم عبد المنعم العزالى نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية الأسبق الذي وافقه المنية أمس الأول وقرر المجلس إقامة تأبين يوم الأربعاء القادم الموافق 20 فبراير الجاري بالاتحاد العام.