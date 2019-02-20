أخبار مصر | مدبولي يعلن الانتهاء من تقرير إنجاز "نصف سنوي" لحكومته لعرضه على البرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي يعلن الانتهاء من تقرير إنجاز "نصف سنوي" لحكومته لعرضه على البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى الاجتماعات المكثفة التي يعقدها حالياً مع المجالس التصديرية بحضور عدد من الوزراء، مشيراً إلى أنها بدأت تسفر عن بلورة رؤية واضحة لهيكلة برنامج تحفيز الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في مُضاعفة الصادرات، لافتاً إلى أن هذه الرؤية سيتم عرضها قريباً على المجلس حال الانتهاء منها.

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه تقريراً نصف سنوي، عما تم انجازه خلال الأشهر الستة الأولى من عمل الحكومة الحالية، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لجميع العاملين في مجلس الوزراء، والوزارات المختلفة، الذين انتهوا من هذا العمل، مطالباً كل الوزراء بمراجعة نهائية لكل النسخ التي سلمت إليهم، بحيث يتم طباعته وإرساله إلى مجلس النواب، وفقاً لما تم الالتزام به في بيان الحكومة الأول أمام البرلمان.