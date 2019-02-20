أخبار مصر | مدبولي: عازمون على الاستمرار في معركة الوطن الشريفة والمقدسة ضد الإرهاب

استهلت الحكومة اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء العمليات الإرهابية من رجال القوات المسلحة، والشرطة المدنية، الذين يبذلون أرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والقضاء على الإرهاب الغاشم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عزم الدولة الأكيد على الاستمرار في معركة الوطن الشريفة والمقدسة ضد الإرهاب الغادر، وعناصره الإجرامية المارقة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تمكنت من خلال أذرعها في القوات المسلحة والشرطة، من تحقيق نجاحات كبيرة، ساعدت في الحد من العمليات الإرهابية، مشدداً في هذا الصدد على استمرار هذه المواجهات حتى تحقيق النصر الشامل، جنباً إلى جنب مع استمرار جهود التنمية في ربوع مصر.

كما رحب رئيس الوزراء بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي يحضر اجتماع الحكومة لأول مرة، بعد تكليفه بالمسئولية، وأعرب مدبولي عن تمنياته الخالصة للوزير بالتوفيق في مهمته، لتحقيق التنمية المنشودة، وطالب جميع الوزراء بالتعاون معه في مهمته.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع إلى ترتيبات عقد القمة العربية الأوروبية التي تشهدها مدينة السلام شرم الشيخ الأسبوع القادم، والتي من المقرر أن تحظى بحضور رفيع المستوى لملوك ورؤساء ومسئولي الدول المختلفة، بما يعكس مكانة مصر في هذه الفترة، منوهاً إلى أن هذا الملتقى يمثل فرصة كبيرة لبحث العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك ولعل في مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وجهود تحقيق التنمية.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية البناء على ما تحقق خلال مشاركة الرئيس الناجحة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن مؤخراً، والتي شهدت كلمة للرئيس السيسي هي الأولى لرئيس دولة غير أوروبية أمام هذا المؤتمر، وتضمنت إطلاق رسائل هامة حول تحديات العصر الراهن، وضرورة التكاتف والتعاون الدولي لوضع وتنفيذ آليات قوية وفعالة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن لجميع الشعوب، فضلاً عن أهمية تصويب الخطاب الديني لمواجهة الفكر المتطرف، كما تضمنت الزيارة عقد لقاءات مع رؤساء عدد من الدول، ولقاء مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، تناول بحث العلاقات الثنائية وخاصة فيما يخص الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، كما شهدت الزيارة لقاء الرئيس مع عدد من مسئولي كُبريات الشركات والمستثمرين.