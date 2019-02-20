انت الان تتابع موظف بالمعاش يقتل زوجته: «خطبت لبنتي غصب عني» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قتل موظف بالمعاش زوجته في قرية أسنيت التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات بينهما على خطبة ابنتهما دون رغبته، وتركها المنزل 3 أشهر قبل عودتها يوم الواقعة، حيث ارتكب المتهم جريمته، وسلم نفسه لمركز شرطة كفر شكر، وأرشد عن الجثة والسلاح المستخدم. تحرر المحضر رقم 794 كفر شكر لسنة 2019 وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بندب الأدلة الجنائية لبيان ملابسات الحادث، وصرحت بدفن الجثة عقب عرضها على مفتش الصحة والطب الشرعي.

تلقي العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بلاغا من المتهم عماد.م.ع، موظف بالمعاش بحدوث مشاجرة بينه وبين زوجته سهير.م، ربة منزل تعدى خلالها عليها بآلة حادة سكين أبيض، بعدة طعنات بالرأس من الخلف من الجهة اليمنى، حيث لقيت مصرعها في الحال، وذلك بسبب خلافات بينه وبينها إثر خطبة ابنتهما -طالبة- دون رغبة المتهم،