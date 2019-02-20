انت الان تتابع بـ8 مليارات جنيه.. تفاصيل مشروع خط مترو «شبرا-قليوب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم اجتماعا بحضور رئيس الهيئة العامة للأنفاق وجمال محفوظ عضو مجلس النواب، وذلك لمناقشة الإجراءات الخاصة بمد خط المترو من مدينة شبرا الخيمة إلى مدينة قليوب خلال عام من بدء التنفيذ بتكلفة تقديرية تصل إلى 8 مليار جنيه، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين كل الإدارات لتذليل أي عقبات تعترض المشروع وتنفيذه في المواعيد المحددة طبقا للجدول الزمني المعد والتأكيد أيضا على ضرورة التخطيط العمراني السليم لعدم حدوث أي مشكلات في السيولة المرورية في أثناء تنفيذ المشروع.

وخلال الاجتماع تم عرض الإجراءات التنفيذية للمشروع، وأكد المحافظ أن هذا المشروع القومي العملاق يساهم في نقل المحافظة نقلة نوعية متميزة وسيحدث طفرة فى السيولة المرورية، لافتا إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن كما كلف مركز معلومات الشبكات الأرضية لجمع البيانات بصورة