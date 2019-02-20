شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوسعدة»: هناك ضرورة للتعاون الدولي من أجل مواجهة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان مرصد مكافحة الإرهاب، التابع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحادث الإرهابي الذي وقع، أمس الأول الإثنين، بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، وأسفر عن استشهاد ضابط وأميني شرطة.

وأكد المرصد، في بيان له، أن وزارة الداخلية أشارت عقب وقوع الحادث إلى أنها عقب صلاة الجمعة الماضي، الموافق 15 فبراير، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب واقعة استهداف تمركز أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة، عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر، وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد ضابط وأميني شرطة.

وأكد المرصد أن الأمم المتحدة دعت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لمنع الإرهاب ومكافحته، لا سيما عن طريق حرمان الإرهابيين من الوصول إلى الوسائل التي تمكنهم من شن اعتداءاتهم، ومن بلوغ أهدافهم وتحقيق الأثر المتوخى من اعتداءاتهم، ومن بين هذه التدابير الامتناع عن تنظيم أنشطة إرهابية أو التحريض عليها أو تيسيرها أو المشاركة فيها أو تمويلها أو التشجيع عليها أو التهاون إزاءها، واتخاذ تدابير عملية مناسبة تكفل عدم استخدام الأراضي في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب إرهابية، أو لتدبير أو تنظيم أعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها .

وطالب المرصد بالتعاون بصورة تامة في مكافحة الإرهاب، وفقا للالتزامات المنوطة بنا بموجب القانون الدولي، بهدف العثور على أي شخص يدعم أو يسهل أو يشارك أو يشرع في المشاركة في تمويل أعمال إرهابية أو في التخطيط لها أو تدبيرها أو ارتكابها، أو يوفر ملاذا آمنا، وحرمان ذلك الشخص من الملاذ الآمن وتقديمه إلى العدالة بناء على مبدأ تسليم الأشخاص المطلوبين أو محاكمتهم، وكفالة القبض على مرتكبي الأعمال الإرهابية ومحاكمتهم أو تسليمهم، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الوطني والدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية، سنسعى إلى إبرام وتنفيذ اتفاقات لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم الأشخاص المطلوبين وإلى تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون، وتكثيف التعاون، حسبما يقتضيه الحال، في تبادل المعلومات الدقيقة المتعلقة بمنع الإرهاب ومكافحته في الوقت المناسب.

وجدد المرصد تأكيده أن الإرهاب يعد انتهاكا مباشرا لسيادة حكم القانون وقوانين حقوق الإنسان الدولية التي تحاربة، حيث تحظر الاتفاقية الدولية لمحاربة التفجيرات الإرهابية «الاستخدام غير القانوني والمتعمد للأسلحة والمتفجرات بالأماكن العامة بهدف إحداث القتل أو الإصابة أو الدمار الواسع، أو بهدف إجبار حكومة أو منظمة على فعل شيء محدد»، ولذا فهي تعتبر جريمة ضد الإنسانية.

من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن هذه الأعمال الإرهابية تمثل اعتداءً صارخا على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ويشكل الإرهاب اعتداء على حقوق الشعوب ويعتبر الدعم المستمر من بعض الدول بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وطالب أبوسعدة بضرورة التعاون الدولي من أجل مواجهة الإرهاب ومواجهة الدول الداعمة له بتوفير التمويل والدعم اللوجستي وتوفير الدعم الأمني للقيادات.