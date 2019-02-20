شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة «هانجملها» بـ«1000 شجرة مثمرة» في المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، ومحمد قبطان، منسق عام حملة «هنجملها»، الأربعاء، في تدشين حملة «هنجملها» بمدينة المنصورة لزرع 1000 شجرة مثمرة بنطاق المحافظة.

وبدأت الحملة بغرس شجرة بمدرسة أحمد زويل الإعدادية للبنات، للإعلان عن بدء الحملة بمدينة المنصورة، وشارك في إطلاق الحملة على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسام عبداللطيف، رئيس حي شرق المنصورة، وعدد من أعضاء مبادرة «هنجملها».

وقال المحافظ: «نبدأ اليوم بزراعة أول شجرة في مدينة المنصورة، في إطار اهتمامنا بنشر الخضرة وإعادة المدينة لجمالها والحفاظ على البيئة، وإننا سوف نعمل على مدار العام على غرس الأشجار التي تمثل الخير والنماء في كل ربوع المحافظة ولن تكون الحملة قاصرة على مدينة المنصورة».

وأضاف في تصريح صحفي: «نحن نعطي اهتماما متساويا لكل المراكز والمدن والقرى بالمحافظة لأن نشر الجمال مهم في غرس روح الانتماء للوطن»، مشيرا إلى أن المبادرة تقوم على أساس «بدل شجر الزينة نزرع شجرا مثمرا يعود بالخير على الناس، ونحن محافظة 70% نشاطها زراعي، وبالتالي نستطيع المحافظة على تلك الأشجار المثمرة، وسنزرع في كل مكان وليس في المدارس فقط، وسنستمر، ونوزعها على كل مكان في المحافظة، وستتولى التربية والتعليم عمل المشاتل، والحملة اسمها (هانجملها) بالخضرة، والدقهلية من المحافظات الداعمة لهذه المبادرة».