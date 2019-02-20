شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاة» يرد على التشكيك في إعدام المتهمين بقتل «هشام بركات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر نادى قضاة مصر، الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات.

وقال النادي، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، إنه «في محاوله بائسة لإثارة البلبلة في الرأي العام داخل مصر وخارجها بشأن قضية اغتيال الشهيد المستشار المرحوم هشام بركات، نائب عام مصر السابق، والتشكيك في الحكم الصادر فيها ضد القتلة الإرهابيين، قام بعض أعوان الإرهاب باختراق الحساب الشخصى لابنة الشهيد القاضية مروة بركات على (فيس بوك) ونشر بعض الأكاذيب المنسوبة لها».

وأكد نادى قضاة مصر أن «ما يتم تداوله في هذا الشأن على الصفحة الخاصة بالقاضية مروة بركات عار تماما من الصحة، ومقصود لإثارة الفتنة في واقعة هزت ربوع مصر، وصدر فيها حكم القضاء النهائي البات على القتلة الذين استهدفوا موكب القاضي الشهيد النائب العام لمصر أثناء توجهه لمكتبه، بعبوات ناسفة، استُشهد صائما على إثر انفجارها».

وأوضح أنه «إزاء الهجمة الشرسة التي انتهجتها الجماعات الإرهابية والتي دأبت على نشر أخبار مغلوطة ما هي إلا استمرار لدعواتها الخبيثة لاستهداف سلطات الدولة وركائزها الأساسية لتفتيت لُحمة الوطن وزعزعة أمنه واستقراره وزرع بذور فتنة بين أطيافه لكي تمزق الروابط وتقطع الأواصر، لذا كان لزاما علينا أن نؤكد على كذب تلك الأخبار المسمومة التي يتم نشرها من حساب الزميلة مروة بركات على (فيس بوك) بعد سرقته وعدم صحته».

وطالب نادي قضاة مصر في هذا الصدد «وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة توعية الرأي العام ونشر الحقائق حتى لا يستغل المتربصين بمصر وبالقضاء أن يدنسوا محراب العدالة بأحاديث مغلوطة بقولة في غير موضعها، أريد بها زعزعة الثقة في القضاء المصري الشامخ».