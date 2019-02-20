شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة آخر الاستعدادات لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل.

ووجه الرئيس باستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة بشأن الترتيبات اللازمة قبل إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لضمان خروجها بالصورة المُثلَى، أخذاً في الاعتبار أهمية الحدث على المستويين القاري والدولي، فضلاً عن مواكبته مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

كما وجه الرئيس باستثمار عملية التحضير للبطولة لتطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية الخاصة بمنشآت واستادات كرة القدم ورفع كفاءتها بالمحافظات التي ستقام بها، فضلاً عن حسن إدارة الجوانب الاقتصادية وعوائد البطولة السياحية والتسويقية، بالإضافة إلى الالتزام بالبرامج التنفيذية والزمنية المحددة للانتهاء من كافة التفاصيل التنظيمية وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء استعرض مختلف جوانب الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بما فيها التجهيزات الأمنية لاستقبال الجماهير، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة، والتغطية الإعلامية للبطولة، مع توضيح مهام واختصاصات الوزارات والجهات الحكومية المسؤولة في هذا الصدد. كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الترتيبات على مستوى المحافظات الخمس التي ستستقبل مباريات البطولة، وهي القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، بما فيها المنشآت الرياضية والصحية والفندقية والسياحية، والطرق الرئيسية، والمرافق العامة، وخدمات الإطفاء والمرور والإسعاف.

وأضاف السفير بسام راضي أن وزير الشباب والرياضة عرض كذلك جميع تفاصيل استعدادات الوزارة لاستضافة البطولة، بما فيها الأنشطة الدعائية المقترحة في هذا الخصوص، أخذاً في الاعتبار ما تحظى به البطولة من معدل متابعة مرتفع على مستوى العالم يصل إلى حوالي 2.1 مليار مشاهد.