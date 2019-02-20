شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار خط مياه الشرب بميدان المحطة بأسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب انفجار خط مياه الشرب الرئيسي أمام محطة سكة حديد أسوان في غرق العديد من الشوارع في محيط المحطة وميدانها.

وحاصرت المياه مبنى ديوان عام محافظة أسوان وأمام مجمع محاكم مجلس الدولة، حيث ارتفع منسوب المياه لأكثر من 20 سنتيمترا نتيجة اندفاع المياه من موقع كسر الماسورة بقطر 8 بوصات وبعمق 1.5 متر.

وانتقل اللواء سعيد حجازي، نائب محافظ أسوان، وفرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان إلى موقع انفجار الماسورة وتم الحفر بموقع الكسر لإصلاحه، واستعانت الشركة وأجهزة الوحدة المحلية بسيارات شفط المياه لسحبها من الشوارع وبدأت فرق الصيانة في إصلاح الكسر.

وسادت حالة من الغضب بين مواطني المدينة بسبب تكرار انفجار مواسير الصرف الصحي وخطوط مياه الشرب بأسوان على فترات متقاربة، ما يتسبب في انقطاع المياه لفترات طويلة، مطالبين بإعادة تأهيل البنية التحتية لمدينة أسوان والتي لم يتم تجديدها.

ووجه نائب المحافظ بالإسراع في أعمال الإصلاح من خلال استبدال الخط الذي حدث به الكسر بمسافة 5 أمتار، والذي يرجع تركيبه إلى فترة الستينيات، مكلفاً بضرورة توفير سيارات كسح بعدد كافٍ في الشوارع المحيطة بموقع الكسر لشفط تراكمات وتجمعات المياه لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة للمشاة والمركبات.

وقام «حجازي» باستدعاء مدير الطرق لسرعة إعادة الشىء لأصله ومتابعة معالجة أي هبوط في الطريق نتيجة الكسر بالتنسيق مع الوحدة المحلية، مع تكثيف تواجد رجال المرور لضمان عدم حدوث أي اختناقات مرورية في المنطقة الحيوية.

كسر خط مياه الشرب بميدان المحطة بأسوان

كسر خط مياه الشرب بميدان المحطة بأسوان

كسر خط مياه الشرب بميدان المحطة بأسوان

كسر خط مياه الشرب بميدان المحطة بأسوان

كسر خط مياه الشرب بميدان المحطة بأسوان